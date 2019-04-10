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Белорусско-российские СП пытаются добиться господдержки в России

11.04.2019 16:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусско-российские СП пытаются добиться господдержки в России

фото: bryanskselmash.ru

Соответствующие переговоры сейчас ведут белорусский и российский минпромы.

В России действуют меры поддержки для собственных производителей, субсидирование, которое может достигать 25%. Есть программы Росагролизинга, по которым на комфортных условиях и на длительный срок доступна техника. "Продукция совместных предприятий, несмотря на глубокую степень кооперации, не всегда подпадает под эти условия. Сейчас мы находимся в переговорном процессе с Минпромторгом, пытаемся сблизиться наши позиции и решить в конечном итоге этот вопрос", - цитирует главу белорусского Минпрома БЕЛТА.

Павел Утюпин привел в пример "Брянсксельмаш", где создано совместное сборочное производство комбайнов, степень локализации превышает 50%. По словам министра, по включению в программы субсидирования кормоуборочной техники договориться удалось.

Утюпин обозначил проблему невыгодности условий, на которых белорусско-российские сборочные производства в России могут получать господдержку, на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Такие предприятия, как "Брянсксельмаш" и Череповецкий литейно-механический завод (ЧЛМЗ), не могут воспользоваться поддержкой, которая имеется в РФ. Обязательное условие в рамках законодательства состоит в том, чтобы определенный комплекс технологических операций выполнялся в России, пояснял тогда министр, предостерегая, что в конечном итоге это приведет к ухудшению экономической ситуации и на белорусских, и на российских предприятиях. При переносе определенных техопераций СП не будет иметь того же эффекта масштаба производства, который имеет МТЗ. Кроме того, пострадают кооперационные связи, уменьшатся закупки.

В этой ситуации белорусская сторона ставит вопрос о господдержке СП. Если предприятия смогут ею воспользоваться, то в конечном итоге это позволит удешевить технику для сельхозпотребителей, убеждены в Минпроме Беларуси.
 

 
 
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Соответствующие переговоры сейчас ведут белорусский и российский минпромы.
 
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