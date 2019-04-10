“Зажигательная” уборка. Жительница пос. Ударный оштрафована за сжигание мусора

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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6 апреля в 13.55. в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании мусора на территории частного домовладения в пос. Ударный Городейского сельского Совета. По прибытии подразделения ПАСЧ-2 г.п. Городея на участке происходило горение мусора: огонь перешел на сухую растительность и распространялся по участку, где находился жилой дом и хозпостройка. Пожарная команда, прибывшая на место происшествия, огонь потушила. В ходе разбирательства выяснилось, что хозяйка окопала место сжигания мусора частично. Огонь «шагнул» к строениям в том месте, где территория осталась не окопана. Женщина, которая пыталась сбить пламя, из-за чуть не случившейся трагедии была испугана не на шутку.





В результате проведенной проверки жительница поселка Ударный за нарушение правил противопожарной безопасности привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Ещё одни случай зафиксирован в Несвижском районе. 4 апреля в 16.34 в ЦОУ Несвижского РОЧС от сельчанина поступило сообщение о том, что произошло загорание в д. Квачи Липского сельского Совета. По прибытии к месту вызова спасателями установлено, что горит хозпостройка и сухая растительность на территории частного домовладения. Как выяснилось, хозяйка дома, протопив печь, вынесла золу за сарай и высыпала ее. Через некоторое время в этом месте загорелась сухая трава, и огонь перекинулся на сарай. Сгорела стропильная система сельхозпостройки, выгорело всё имущество внутри. К счастью, стихию огня удалось остановить. Люди не пострадали.

По данным МЧС: 5 апреля поступило сообщение о возгорании сухой растительности на территории частного домовладения в деревне Янополье Хотимского района Могилевской области. В результате пожара погибла 83-летняя хозяйка дома.

В деревне Жуково Могилевского района при самостоятельном тушении огня получила ожоги 1-2 степени (15 % тела) 71-летняя женщина.

В деревне Сутоки Чаусского района ожоги 1-4 степени (20 % тела) во время тушения пожара получила пенсионерка 85 лет.

Внимание!

Несвижский РОЧС напоминает об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и мероприятиях, которые помогут избежать трагических последствий. При сжигании мусора: площадки для сжигания мусора должны быть выбраны таким образом, чтобы исключить возможность возникновения пожара. Процесс горения необходимо постоянно контролировать и ни в коем случае не оставлять без присмотра. Не стоит забывать и о первичных средствах пожаротушения: огнетушителе, емкости с водой, лопате и т. д. Жечь отходы допустимо в безветренную погоду и при соблюдении следующих расстояний: 10 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива, 30 м от мест, где складируется сено или солома.

Уважаемые граждане! Помните о безопасности! Берегите свою жизнь!

«НН».