Пожар в д.Чановичи Несвижского района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Во вторник, 9 апреля, в 14.57 в ЦОЦ Несвижского РОЧС от сельского жителя поступило сообщение о том, что горит жилой дом в д. Чановичи.

Как сообщил инспектор ИНиП Несвижского РОЧС лейтенант внутренней службы Олег Антонович, по прибытию подразделений МЧС к месту вызова установлено, что открытым пламенем горит кровля жилого дома, в котором проживает один человек,1965 года рождения, работающий в ОАО «Лань-Несвиж». Пожар был ликвидирован совместными усилиями подразделений Несвижского и Клецкого РОЧС.

В результате происшествия частично уничтожено чердачное покрытие и кровля деревянного жилого дома, повреждены стены и имущество.

Хозяин дома не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.