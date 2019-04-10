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Первая ничья юбилейного сезона

11.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 6 апреля,  на стадионе «Городея» состоялся первый домашний матч «сахарников» сезона 2019 года.  В рамках второго тура Беларусбанк-высшей лиги 2019 дружина Сергея Яромко принимала один из сильнейших клубов Беларуси — ФК «Витебск». К этому времени уже было известно о победе  дублирующего состава ФК «Городея» над «молодёжкой» ФК «Витебск» —  2:0.

Давая старт чемпионату-2019 на городейской земле, директор ОАО «Городейский сахарный комбинат»  М.В. Криштапович пожелал игрокам пройти сезон без травм, зрителям — получать удовольствие от игры, по-доброму поддерживать игроков, переносить вместе победы и поражения и быть всегда вместе с командой в 15-й год в истории клуба. После поднятия капитанами команд Государственного флага Республики Беларусь, прозвучал стартовый свисток главного судьи соревнований.

Ранее в рамках чемпионата среди команд высшей лиги (2016 — 2018 г.г.) один раз победу праздновала «Городея», дважды викторию отмечали витебчане, трижды команды расходились миром.  И на этот раз соперники записали в свой актив ничью  — 1:1. Счёт голам «Городеи» в этом сезоне открыл  нападающий Роман Волков, ассистировал ему также новобранец этого года  защитник Станислав Сазонович.

Описание драматичного хода игры —  безголевая ничья после первого тайма, открытие счёта гостями в середине второго  и сравнивание цифр на городейском табло хозяевами через 11 минут — оказалось под силу только двум участникам Футболпрогноза, традиционно проводимого на стадионе «Городея» в день матча. Оба победителя:  один — житель Баранович, второй — Столбцов, получили теплые шарфы с символикой клуба.

В перерыве матча среди владельцев абонементов состоялся розыгрыш майки с автографами всех футболистов основного состава. Счастливый номер оказался на  абонементе слесаря ОАО «Городея» Дмитрия Гурина, впервые пришедшего на стадион. Вот уж действительно  — новичкам везет.

В 3 туре Беларусбанк-высшей лиги 2019 в воскресенье, 14 апреля, «сахарники» на легендарном стадионе «Динамо» играют с ФК «Динамо Минск». Начало футбольного поединка в 20.45.

Первая ничья юбилейного сезона

 

Лучшим игроком матча ФК «Городея»  — ФК «Витебск» болельщики  городейского стадиона назвали полузащитника Артема Митасова.

Ольга Марченко.

Фото Павел Остроух.

 

 

 


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В субботу, 6 апреля,  на стадионе «Городея» состоялся первый домашний матч «сахарников» сезона 2019 года.  В рамках второго тура Беларусбанк-высшей
 
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