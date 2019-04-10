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Приходить в школу за 30 минут и никаких телефонов. Минобр изменил правила жизни школ

11.04.2019 16:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Двойное убийство в Столбцах повлияло на беларускую систему образования. Лукашенко поручил укрепить безопасность всех образовательных учреждений нашей страны. Так, Министерство образования внесло коррективы в правила внутреннего распорядка школ. Об этом сообщает TUT.by.

О посещении школ

По школам Беларуси разослали приказ, который 11 марта подписал министр образования Игорь Карпенко. Как значится в документе, теперь сотрудники, ученики и их представители будут приходить в школы за полчаса до начала работы. А уходить – максимум спустя полчаса после конца рабочей смены. Кроме того, в школах могут появиться охранники вместе с заместителями директора по безопасности.

В нерабочее время сотрудники школ могут прийти на работу только в том случае, если при себе у них будет докладная от замдиректора. Круглосуточно там сможет находиться лишь руководитель, заместитель по хозяйственной работе, сторожи и вахтеры. Вместе с ними – персонал, который обслуживают школу в аварийных ситуациях.

Все, кто придет в школу, должны будут показать документы для подтверждения личности. После этого цель их визита зарегистрируют. Что касается транспорта, то служебные машины на территорию впустят, но лишь с товарной накладной или путевым листом. Личный же транспорт не пропустят ни при каких условиях.

О телефонах и не только

Согласно приказу, пользоваться мобильными телефонами на уроках и перерывах нельзя. Их будут хранить и работники, и ученики в специальных местах. Предполагают, что взять телефон разрешат до и после всех занятий и во время продленки. 

В инструкции также указали список вещей, которые нельзя приносить в школу. А именно: алкоголь, сигареты, в том числе электронные, огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, их муляжи, холодное оружие (и муляжи), химические и ядовитые вещества, спички, зажигалки, наркотические средства, принадлежности для азартных игр и другие.

Читайте по теме: Нападение в школе в Столбцах. Почему мы не замечаем убийцу в толпе

 
 
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Двойное убийство в Столбцах повлияло на беларускую систему образования. Лукашенко поручил укрепить безопасность всех образовательных учреждений нашей страны....
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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