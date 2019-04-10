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«Покрасили фасад, а потом начали ремонт балконов». Госстройнадзор - о нарушениях при капремонте

11.04.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске во время круглого стола рассмотрели проблемные вопросы, касающиеся организации и проведения капитального ремонта, сообщает агентство «Минск-Новости». Какие вопросы поднимались — в материале.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В мероприятии приняли участие представители руководства Департамента контроля и надзора за строительством Госстройнадзора, Министерства ЖКХ, организаций-застройщиков.

По данным Госнадзора, сегодня в стране зарегистрировано 2017 объектов капитального ремонта — больницы, школы, детские сады, учреждения культуры и спорта, административные и производственные здания, дороги, мосты. Но большую часть составляют жилые здания. Согласно результатам мониторингов, количество нарушений при производстве работ не сокращается. Так, в 2018 году были выявлены нарушения более чем на 1300 объектах из свыше чем 2000 проверенных, в первом квартале текущего года — на 457 из 728.

— Острая проблема — превышение нормативных сроков производства работ. В минувшем году таких объектов было около 700, за январь — март текущего года уже 446, — обратил внимание директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Игорь Гусев.

Также серьезными нарушениями являются отступление от проектной документации и требований технических нормативных правовых актов при производстве работ, несоответствие установленным требованиям применяемых материалов, изделий и конструкций.

— Вызывает озабоченность содержание стройплощадок, бытовых городков, контейнеров. Они тоже формируют облик города. Наведение порядка на этих объектах особенно актуально в связи с проведением II Европейских игр, — отметил руководитель департамента.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2018 году за различные нарушения к ответственности привлечено более 400 должностных лиц, в первом квартале 2019 года — 134.

По обращениям граждан оперативно принимаются необходимые меры, подчеркнул Гусев. С начала текущего года в Госстандарт поступило более 100 обращений, из них половина — по капремонту. Благодаря внимательности жителей удается фиксировать разные строительные дефекты. Например, одна минчанка сообщила об укладке на техническом этаже пенополистирола не той марки, которая была предусмотрена проектом. Все исправили, виновных наказали. Поступают и сигналы о неправильной последовательности выполнения работ. Так, в одном из домов столицы сначала оштукатурили и покрасили стены, а затем принялись восстанавливать балконы.

Первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубило сообщил, что готовятся изменения в законодательстве, направленные на совершенствование проведения капремонта жилфонда. В частности, будут урегулированы некоторые актуальные вопросы взаимодействия между проектными организациями и заказчиками, определен единый порядок ввода в эксплуатацию домов после капремонта. Более широкими полномочиями планируется наделить жителей: например, они смогут участвовать в обследовании жилых зданий и вносить свои предложения по предстоящей модернизации.

Наибольшее количество объектов капремонта жилфонда (почти 40%) находится в Минске — 381 жилой дом. Из них на 78 выявлены нарушения в первом квартале нынешнего года, к административной ответственности привлечено 59 должностных лиц. На 21 объекте работы выполняются с превышением нормативных сроков, сказал начальник инспекции Госстройнадзора по Минску Александр Черников.

— Как показывает практика, только карательными мерами решить проблемы качества работ при капремонте невозможно. Необходимо объединить усилия всех заинтересованных участников — заказчиков, подрядчиков, надзорных органов, эксплуатирующих организаций и самих жителей, интересы которых должны быть во главе процесса, — сказал Гусев.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая острая проблема - превышение нормативных сроков производства работ.
 
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