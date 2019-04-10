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Милиция сняла на видео процесс изъятия психотропа из желудка гомельчанина

11.04.2019 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 10 апреля 2019 года на улице Сосновой в Гомеле правоохранители задержали двоих гомельчан.

Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков.

Наркоконтролеры задержали мужчин после изъятия психотропов из тайника и их раздела.


У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом. 

Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром выездной бригады скорой медпомощи. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок.



 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 10 апреля 2019 года на улице Сосновой в Гомеле правоохранители задержали двоих гомельчан.
 
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Герой працы
Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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