Милиция сняла на видео процесс изъятия психотропа из желудка гомельчанина

Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков.





Наркоконтролеры задержали мужчин после изъятия психотропов из тайника и их раздела.









У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом.





Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром выездной бригады скорой медпомощи. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок.







