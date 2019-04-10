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Милиция сняла на видео процесс изъятия психотропа из желудка гомельчанина
Источник материала: Партизан
Вечером 10 апреля 2019 года на улице Сосновой в Гомеле правоохранители задержали двоих гомельчан.
Они сделали заказ психотропных веществ в одном из интернет-магазинов, оплатили товар и получили адрес закладки наркотиков.
Наркоконтролеры задержали мужчин после изъятия психотропов из тайника и их раздела.
У 37-летней гомельчанки в ходе личного обыска был обнаружен полимерный пакет с кристаллическим веществом.
Заминка вышла с 36-летним мужчиной, работающим санитаром выездной бригады скорой медпомощи. При нем наркотика не оказалось. Тогда оперативники решили исследовать его желудок.
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Вечером 10 апреля 2019 года на улице Сосновой в Гомеле правоохранители задержали двоих гомельчан.
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