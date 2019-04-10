Суд в Бресте признал сына миллионера Шарыго виновным: три года колонии и конфискация автомобиля









Напомним, суд над сыном российского транспортного магната Константина Шарыго начался в Бресте 9 апреля.





Александр Шарыго во время процесса и в последнем слове вину признал в полном объеме, рассуждал о своем плохом окружении, которое готов сменить, чтобы вести другой образ жизни, без наркотиков, и воспитывать дочь. Шарыго-младший женат, рассказал, что супруга нигде не работает и у него на содержании. Правда, в путешествие по Польше, Чехии, Германии, Швейцарии и Франции в декабре 2018 года он отправился с подругой Марией Новиковой, которая сейчас приехала из Москвы в Брест поддержать Александра. В процессе она проходила как свидетель и, как выяснилось, мало что помнила из событий на границе 29 декабря. Когда, напомним, Шарыго был задержан в Бресте и более трех месяцев находился в СИЗО.





В отличие от сына отец – Константин Шарыго – на всех трех заседаниях сильно нервничал: менял позу, грыз ногти, оборачивался и наблюдал за журналистами, бросая злые реплики. В Брест он приехал вместе с женой, которая также присутствовала на заседаниях, но была безэмоциональна.









Гособвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также конфисковать Mercedes AMG CLA 45 как средство совершения преступления.





- Высокий суд, вам предстоит решить судьбу молодого человека, который нигде себя в своей жизни не запятнал (по информации российских СМИ, Александр Шарыго отнюдь не ангел, и год провел в СИЗО по обвинению в избиении и изнасиловании российской модели), впервые привлекается к уголовной ответственности, - выступал адвокат.





Защищали подсудимого два брестских адвоката. Они просили назначить штраф, учитывая отсутствие судимости у подзащитного, незнание законов Беларуси и незначительное количество провозимых наркотиков.



