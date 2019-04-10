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Суд в Бресте признал сына миллионера Шарыго виновным: три года колонии и конфискация автомобиля

11.04.2019 17:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Московского района Бреста постановил приговор в отношении 24-летнего жителя Москвы Александра Шарыго, который обвинялся в провозе через польско-белорусскую границу марихуаны и гашишного масла. Три года лишения свободы и конфискация автомобиля Mercedes AMG CLA 45 - как средства совершения преступления.



Напомним, суд над сыном российского транспортного магната Константина Шарыго начался в Бресте 9 апреля.

Александр Шарыго во время процесса и в последнем слове вину признал в полном объеме, рассуждал о своем плохом окружении, которое готов сменить, чтобы вести другой образ жизни, без наркотиков,  и воспитывать дочь. Шарыго-младший женат, рассказал, что супруга нигде не работает и у него на содержании. Правда, в путешествие по Польше, Чехии, Германии, Швейцарии и Франции в декабре 2018 года он отправился с подругой Марией Новиковой, которая сейчас приехала из Москвы в Брест поддержать Александра. В процессе она проходила как свидетель и, как выяснилось, мало что помнила из событий на границе 29 декабря. Когда, напомним, Шарыго был задержан в Бресте и  более трех месяцев находился в СИЗО.    

В отличие от сына отец – Константин Шарыго – на всех трех заседаниях сильно нервничал: менял позу,  грыз ногти, оборачивался и наблюдал за журналистами, бросая злые реплики. В Брест он приехал вместе с женой, которая также присутствовала на заседаниях, но была безэмоциональна. 


Гособвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима,  а также конфисковать Mercedes AMG CLA 45 как средство совершения преступления.

- Высокий суд, вам предстоит решить судьбу молодого человека, который нигде себя в своей жизни не запятнал (по информации российских СМИ, Александр Шарыго отнюдь не ангел, и год  провел в СИЗО по обвинению в избиении и изнасиловании российской модели), впервые привлекается к уголовной ответственности, - выступал адвокат. 

Защищали подсудимого два брестских адвоката. Они просили назначить штраф, учитывая отсутствие судимости  у подзащитного, незнание законов Беларуси и  незначительное количество провозимых наркотиков. 

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован, пишет SB.by. 

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста постановил приговор в отношении 24-летнего жителя Москвы Александра Шарыго, который обвинялся в провозе через польско-белорусскую...
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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