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Минчане идут с цветами к "Октябрьской" в годовщину взрыва в метро

11.04.2019 17:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Восемь лет подряд 11 апреля Нина Пикулик приходит с белыми розами к мемориальному знаку «Река памяти», что установлен на выходе из станции метро «Октябрьская». Белые розы — любимые цветы ее невестки Галины Пикулик, которая погибла во время взрыва в минском метро.

Минчане идут с цветами к "Октябрьской" в годовщину взрыва в метро
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На все праздники, вспоминает Нина Ивановна, невестка дарила ей белые розы. Теперь каждый апрель свекровь приносит цветы к памятнику, где выгравировано имя невестки.

11 апреля 2011 года в 17.56 в минском метро прогремел взрыв. Невестка Нины Ивановны в это время возвращалась с работы.

— В декабре, накануне, не стало моего сына, — не сдерживая слезы, рассказывает Нина Пикулик. — Галина с внуком начали ремонт. В тот день она мне позвонила: «Мама, буду ехать с работы, наберу тебя, сходим посмотрим, как там ремонт… Но телефон молчал. Я звоню, она не отвечает. А потом набирает внук Игорь, говорит: «Мама погибла». Я включила телевизор и услышала, что взрыв в метро.

Потихоньку, опираясь на палочку, 77-летняя Нина Ивановна после посещения мемориала собирается идти в церковь. Тут она поставит свечки, закажет панихиду. А вечером к «Реке памяти» придет Игорь — сын погибшей.

— В воскресенье ездила к Галине на кладбище, — женщина снова говорит о цветах. — А на могилке уже астры начали вылезать, тюльпаны, нарциссы, крокусы — белые, синие… У Игоря сын родился, в первый класс пойдет… Бабушка его и не увидит. Так и живем.

В голосе женщины грусть и надежда.

— Пока могу, буду всегда сюда приходить. А дальше пусть уже Игорь с сыном ходят, — тихонько говорит она и медленно спускается в переход.

На ее место к мемориалу подходят другие люди…
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«Это сын моего бывшего начальника»

Подходить к мемориалу люди стали ближе к девяти утра. Вот женщина «освобождает» завернутые в газету белые розы. Медленно ставит их в вазу, крестится. Вот мужчина лет 50 опускает к этим розам две гвоздики… Молодой человек приносит букет. Пришедшие тихо стоят и так же тихо уходят.

— Я спешу, — коротко отказываются они от интервью и сливаются с толпой.

Минск живет обычной жизнью. Кто-то пьет кофе, кто-то спешит по делам. Маленькая девочка, заметив у мемориала цветы, дергает маму: «А что здесь было?», — спрашивает она.

— Забыл, что сегодня годовщина, — не скрывает проходящий мимо минчанин Анатолий Гнатюк. Тут он оказался случайно. — Увидел девушек в почетном карауле. Подошел, вспомнил… Там среди имен… — показывает он на мемориал, — есть имя Виталий Дайнеко. Это сын моего бывшего начальника. Виталика я мальчишкой знал, когда он еще был метр с шапкой и с папой приходил на работу.

После трагедии охранник Андрей Немытьков 11 апреля почти каждый год приносит цветы к мемориалу. В тот день за пять минут до взрыва на «Октябрьской» была его мама.

— Я и сейчас хорошо помню тот день, — возвращается он к тем событиям. — Я тогда был на работе в Борисове. Знал, что мама к шести вечера едет к врачу на станцию «Площадь Победы». Когда услышал о случившемся, стал звонить ей и до девяти вечера не мог дозвониться. Приехал, она дома.

С мамой, говорит, все хорошо.

«Мама, — смотрит на молодую женщину, которая на минуту остановилась недалеко от памятника, маленькая девочка. — Мама, а почему ты плачешь?»

Мама молчит, а через минуту они уходят.

«Пока здесь стоял, думал о Юре»

Дмитрий Гут стоит долго. Во время теракта в метро погиб его знакомый Юрий Климец. С тех пор каждый раз 11 апреля Дмитрий приносит к «Октябрьской» цветы.

— Здесь убили человека, которого я неплохо знал, и это ужасно. Это ужасно для меня и для нашей страны, — делится мнением молодой человек, мы спрашиваем его о друге. — Пока здесь стоял, думал о Юре. О том, кем бы он мог сейчас стать. Он ведь мой ровесник. Учился тогда в магистратуре.

Надежда Васина остановилась, чтобы прочесть молитву. Так она делает каждый раз, когда оказывается рядом с «Рекой памяти». Это очень важно, уверена женщина, это наша помощь душам погибших.

— И мы всегда должны помнить о них, — говорит она. — Это трагедия, которую никто не должен забывать.

После взрыва в минском метро 11 апреля 2011 года погибло 15 человек, сотни были ранены.

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь лет подряд 11 апреля Нина Пикулик приходит с белыми розами к мемориальному знаку «Река памяти», что установлен на выходе из станции метро «Октябрьская»....
 
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