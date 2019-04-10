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Вот так запросто: по Гомелю пикап вез танк
Источник материала: Партизан
На днях по центральной улице Гомеля проехал необычный состав из джипа и советского танка времен войны.
В среду по улице Советской в Гомеле проехал пикап, который транспортировал танк Т-60, созданный в начале Великой Отечественной войны.
Как оказался этот танк в Гомеле – непонятно, потому как таких машин осталось совсем немного, и находятся они в военных музеях России и Финляндии.
Единственным героическим эпизодом в истории боевого применения этой машины можно назвать участие в прорыве блокады Ленинграда, которая шла с применением исключительно легких танков, и здесь Т-60 сыграли важнейшую роль.
Видеозапись была размещена на YouTube-канале CHP24BY.
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На днях по центральной улице Гомеля проехал необычный состав из джипа и советского танка времен войны.
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