Вот так запросто: по Гомелю пикап вез танк

В среду по улице Советской в Гомеле проехал пикап, который транспортировал танк Т-60, созданный в начале Великой Отечественной войны.

Как оказался этот танк в Гомеле – непонятно, потому как таких машин осталось совсем немного, и находятся они в военных музеях России и Финляндии.





Единственным героическим эпизодом в истории боевого применения этой машины можно назвать участие в прорыве блокады Ленинграда, которая шла с применением исключительно легких танков, и здесь Т-60 сыграли важнейшую роль.