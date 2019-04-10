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Элтон Джон оказался в инвалидном кресле
Источник материала: Партизан
72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии в социальных сетях.
Знаменитый британский музыкант Элтон Джон вывихнул ногу и не может ходить без посторонней помощи. Об этом стало известно из публикации в Instagram. На последнем фото артист находится в инвалидном кресле.
— Даже вывихнутая лодыжка не смогла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире, — подписал он снимок.
Судя по записи, артист сейчас находится во Флоренции, где находится знаменитая галерея Уффици. Здесь собрана богатая коллекция античных статуй, живописи эпохи Возрождения и украшений, изготовленных итальянскими мастерами.
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72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии в социальных сетях.
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