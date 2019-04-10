Элтон Джон оказался в инвалидном кресле

Знаменитый британский музыкант Элтон Джон вывихнул ногу и не может ходить без посторонней помощи. Об этом стало известно из публикации в Instagram. На последнем фото артист находится в инвалидном кресле.





— Даже вывихнутая лодыжка не смогла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире, — подписал он снимок.





Судя по записи, артист сейчас находится во Флоренции, где находится знаменитая галерея Уффици. Здесь собрана богатая коллекция античных статуй, живописи эпохи Возрождения и украшений, изготовленных итальянскими мастерами.