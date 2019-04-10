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Элтон Джон оказался в инвалидном кресле

11.04.2019 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии в социальных сетях.

Знаменитый британский музыкант Элтон Джон вывихнул ногу и не может ходить без посторонней помощи. Об этом стало известно из публикации в Instagram. На последнем фото артист находится в инвалидном кресле.

— Даже вывихнутая лодыжка не смогла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире, — подписал он снимок.

Судя по записи, артист сейчас находится во Флоренции, где находится знаменитая галерея Уффици. Здесь собрана богатая коллекция античных статуй, живописи эпохи Возрождения и украшений, изготовленных итальянскими мастерами.

 
 
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72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии в социальных сетях.
 
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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