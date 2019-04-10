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Министр обороны Судана подтвердил задержание президента страны

11.04.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд сообщил, что президент Судана Омар аль-Башир задержан и отстранен от власти. По словам министра, правительство отправлено в отставку.


Омар аль-Башир во время визита в Беларусь в конце прошлого года

Министр сообщил, что «режим» смещен, а Омар аль-Башир будет находиться в безопасном месте, пишет BBC News. По информации Reuters, президент находится в своей резиденции под усиленной охраной.

На ближайшие три месяца вводится чрезвычайное положение. В ближайшие два года государством будет управлять военный совет, после чего в стране пройдут выборы.

В стране приостанавливается действие Конституции. Военные закрыли воздушное пространство страны на ближайшие 24 часа, а также все пограничные переходы «до дальнейшего уведомления».


Президент Судана Омар аль-Башир, возглавлявший страну с 1989 года, ушел в отставку после четырех месяцев протестов, которые поддержали военные.

Международный уголовный суд в Гааге в 2010 году обвинил Омара аль-Башира в геноциде и выписал ордер на его арест.

 
 
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Министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Сауд сообщил, что президент Судана Омар аль-Башир задержан и отстранен от власти. По словам министра, правительство...
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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