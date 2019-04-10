|
Умер российский меценат, который основал лечебный центр на Урале
Источник материала: СТВ
Новости России. 11 апреля после тяжелой болезни на 87 году ушёл из жизни вдохновитель и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
«Благодарная память о человеке безмерных талантов и душевной щедрости, высочайшей одаренности и энергии, потрясающем руководителе навсегда сохранится в нашей памяти и наших сердцах», –
Владислав Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. В этом же городе мужчина выучился на инженера-металлурга и по распределению был направлен в Верхнюю Салду, где наладил одно из первых в мире производств титана.
В 2002 году этот завод вышел в лидеры по производству титановой продукции. Стоит отметить, что один завод
Такой успех позволил Тетюхину стать долларовым миллионером. Свои деньги Владислав Валентинович решил вложить в создание медцентра, где в человеческое тело будут встраиваться титановые изделия, а не стальные. Предприниматель считал, что титан более лёгкий, более прочный, более упругий, а потому больше подходит для создания протезов, чем другие металлы.
В итоге Тетюхин продал все свои акции завода и вложил в создание медучреждения приблизительно 4 миллиарда российских рублей. Лечебный центр начал работать в 2014 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 11 апреля после тяжелой болезни на 87 году ушёл из жизни вдохновитель и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)