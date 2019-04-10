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Умер российский меценат, который основал лечебный центр на Урале

11.04.2019 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. 11 апреля после тяжелой болезни на 87 году ушёл из жизни вдохновитель и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин. Об этом сообщается на сайте медучреждения.  

«Благодарная память о человеке безмерных талантов и душевной щедрости, высочайшей одаренности и энергии, потрясающем руководителе навсегда сохранится в нашей памяти и наших сердцах», – говорится в сообщении.  

Владислав Тетюхин родился 29 ноября 1932 года в Москве. В этом же городе мужчина выучился на инженера-металлурга и по распределению был направлен в Верхнюю Салду, где наладил одно из первых в мире производств титана.  

В 2002 году этот завод вышел в лидеры по производству титановой продукции. Стоит отметить, что один завод производил продукции больше(10538 т на экспорт), чем все компании США (9000 тонн) и Японии (7200 тонн).  

Такой успех позволил Тетюхину стать долларовым миллионером. Свои деньги Владислав Валентинович решил вложить в создание медцентра, где в человеческое тело будут встраиваться титановые изделия, а не стальные. Предприниматель считал, что титан более лёгкий, более прочный, более упругий, а потому больше подходит для создания протезов, чем другие металлы.  

В итоге Тетюхин продал все свои акции завода и вложил в создание медучреждения приблизительно 4 миллиарда российских рублей. Лечебный центр начал работать в 2014 году.  
 
 
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Новости России. 11 апреля после тяжелой болезни на 87 году ушёл из жизни вдохновитель и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в...
 
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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