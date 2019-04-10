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Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем

11.04.2019 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двух несостоявшихся бизнесменов задержали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Новогрудка были на заработках в России. Оттуда они решили привезти на родину запрещённый товар.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем

Правоохранители задержали молодых людей прямо в маршрутке. В их багаже были наркотики.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
При себе у молодых людей были гашиш, а также, предположительно, психотропные таблетки, которые отправлены на соответствующие исследования. Задержание происходило в маршрутном такси, в котором ехали граждане.
Всего изъято 7,5 граммов гашиша, а также несколько таблеток. Установлено, что опасные для здоровья вещества, подозреваемые приобрели на территории Российской Федерации, где находились на заработках.

Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем

В отношении задержанных – возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.
 
 
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Новости Беларуси. Двух несостоявшихся бизнесменов задержали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Новогрудка были на...
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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