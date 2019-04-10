|
Двух молодых людей из Новогрудка задержали в маршрутке с гашишем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Двух несостоявшихся бизнесменов задержали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Новогрудка были на заработках в России. Оттуда они решили привезти на родину запрещённый товар.
Правоохранители задержали молодых людей прямо в маршрутке. В их багаже были наркотики.
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
В отношении задержанных – возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Двух несостоявшихся бизнесменов задержали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Новогрудка были на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)