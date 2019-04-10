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«Беллесбумпром» выступает за переход от полиэтиленовой упаковки к бумажной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси готовы к поэтапному переходу от полиэтиленовой упаковки к бумажной,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленность уже осваивает выпуск новых видов экологически чистой тары.
В мире проблема загрязнения окружающей среды приобретает угрожающие масштабы. В нашей стране всё больше востребованы одноразовая посуда, пакеты и всякого рода контейнеры для продуктов питания из природных материалов.
Михаил Касько, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
Целлюлозно-бумажная отрасль Беларуси позволяет перерабатывать сырьё и производить продукцию любой сложности, причём любыми партиями. Интересные предложения есть для малого и среднего бизнеса.
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Новости Беларуси. В Беларуси готовы к поэтапному переходу от полиэтиленовой упаковки к бумажной,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленность уже...
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