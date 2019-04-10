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Додон примет участие в церемонии открытия II Европейских игр

11.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Молдовы Игорь Додон посетит церемонию открытия II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом, передает ТАСС.

«Принял приглашение президента Республики Беларусь принять участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр, которая состоится 21 июня в Минске», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Накануне молдавский лидер провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня. В ходе соревнований будут разыграны более 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Церемония открытия игр пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. 

Сейчас идут последние приготовления к спортивному празднику. На обновленных стадионах гостей встретит символ международных соревнований – лисенок Лесик. 



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Теги: Минск
 
 
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Накануне молдавский лидер провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
 
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