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Додон примет участие в церемонии открытия II Европейских игр
11.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Молдовы Игорь Додон посетит церемонию открытия II Европейских игр, которые пройдут в Минске летом, передает
«Принял приглашение президента Республики Беларусь принять участие в торжественной церемонии открытия Вторых Европейских Олимпийских игр, которая состоится 21 июня в Минске», – написал Додон на своей странице в Facebook.
Накануне молдавский лидер
Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске 21-30 июня. В ходе соревнований будут разыграны более 200 комплектов медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в девяти видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Церемония открытия игр пройдет на стадионе «Динамо» в Минске.
Сейчас идут последние приготовления к спортивному празднику. На обновленных стадионах гостей встретит символ международных соревнований – лисенок Лесик.
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Накануне молдавский лидер провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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