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Фанаты минского "Динамо" против того, чтобы Михаил Захаров возглавил клуб

11.04.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты минского хоккейного клуба "Динамо" отреагировали на слухи, будто главным тренером "зубров" может стать Михаил Захаров. Фан-клуб "BYzone" написал открытое письмо, адресованное руководству клуба.


Михаил Захаров / junost.org​


Фанаты "бело-синих" напомнили, что уже девять лет активно поддерживают команду как на домашних, так и на выездных матчах, передает "Еврорадио".

"Мы не хотим оперировать слухами, но все знают много историй, которые выставляют Захарова М.М. не в лучшем свете как тренера, так и человека. Мы не будем обсуждать эти случаи, а лишь выскажем свою позицию.


Наш фан-клуб категорически возражает против назначения Захарова М.М. главным тренером ХК "Динамо-Минск". Ответственно заявляем, что в случае появления этого человека в структуре клуба наше общественное объединение будет вынуждено приостановить свою деятельность вплоть до закрытия. Активная поддержка будет отсутствовать на фан-секторе, и мы по возможности будем агитировать болельщиков не посещать матчи ХК "Динамо-Минск", хотя уверены, что большинство из них поддержит нас и без дополнительной агитации", — говорится в заявлении.

Фанаты сожалеют, что им приходится делать такое заявление, но говорят, что иначе не могут. По их мнению, с приходом Михаила Захарова клуб прекратит свое существование для всех настоящих болельщиков команды.

Кстати, накануне клуб Михаила Захарова "Юность" в восьмой раз стал чемпионом Беларуси по хоккею.

 
Теги: Минск
 
 
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Фанаты минского хоккейного клуба "Динамо" отреагировали на слухи, будто главным тренером "зубров" может стать Михаил Захаров. Фан-клуб "BYzone" написал открытое...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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