



Михаил Захаров / junost.org​









"Еврорадио". Фанаты "бело-синих" напомнили, что уже девять лет активно поддерживают команду как на домашних, так и на выездных матчах, передает





"Мы не хотим оперировать слухами, но все знают много историй, которые выставляют Захарова М.М. не в лучшем свете как тренера, так и человека. Мы не будем обсуждать эти случаи, а лишь выскажем свою позицию.









Наш фан-клуб категорически возражает против назначения Захарова М.М. главным тренером ХК "Динамо-Минск". Ответственно заявляем, что в случае появления этого человека в структуре клуба наше общественное объединение будет вынуждено приостановить свою деятельность вплоть до закрытия. Активная поддержка будет отсутствовать на фан-секторе, и мы по возможности будем агитировать болельщиков не посещать матчи ХК "Динамо-Минск", хотя уверены, что большинство из них поддержит нас и без дополнительной агитации", — говорится в заявлении.





Фанаты сожалеют, что им приходится делать такое заявление, но говорят, что иначе не могут. По их мнению, с приходом Михаила Захарова клуб прекратит свое существование для всех настоящих болельщиков команды.





Кстати, накануне клуб Михаила Захарова "Юность" в восьмой раз стал чемпионом Беларуси по хоккею.