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Серая схема: минская фирма возила из России в маршрутках телевизоры и ноутбуки
Источник материала: Партизан
Комитет госконтроля Беларуси сообщил о раскрытии серой схемы интернет-торговли дорогой бытовой техникой. Она действовала полтора года.
Один из интернет-магазинов организовал доставку из России на маршрутных такси телевизоров, ноутбуков и планшетов, которые приобретались за наличный расчёт. Она работала на конкретные заказы клиентов, которые выполнялись в течение одного-двух дней. В результате бытовая техника стоила гораздо дешевле, чем у её официальных продавцов, передает
Чтобы сделать "видимость легальности", её продавали по поддельным документам (это и сертификаты, и гарантийные талоны, чек производился на принтере). В бухгалтерском учёте это никак не отражалось. Но во время обысков у владельца интернет-магазина и курьеров были найдены соответствующие документы и записи.
Контролеры подсчитали, что в бюджет не было выплачено более 70 тысяч рублей.
В отношении директора возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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Комитет госконтроля Беларуси сообщил о раскрытии серой схемы интернет-торговли дорогой бытовой техникой. Она действовала полтора года.
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