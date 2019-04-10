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Серая схема: минская фирма возила из России в маршрутках телевизоры и ноутбуки

11.04.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля Беларуси сообщил о раскрытии серой схемы интернет-торговли дорогой бытовой техникой. Она действовала полтора года.



Один из интернет-магазинов организовал доставку из России на маршрутных такси телевизоров, ноутбуков и планшетов, которые приобретались за наличный расчёт. Она работала на конкретные заказы клиентов, которые выполнялись в течение одного-двух дней. В результате бытовая техника стоила гораздо дешевле, чем у её официальных продавцов, передает "Еврорадио".

Чтобы сделать "видимость легальности", её продавали по поддельным документам (это и сертификаты, и гарантийные талоны, чек производился на принтере). В бухгалтерском учёте это никак не отражалось. Но во время обысков у владельца интернет-магазина и курьеров были найдены соответствующие документы и записи. 

Контролеры подсчитали, что в бюджет не было выплачено более 70 тысяч рублей. 

В отношении директора возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

 
 
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Комитет госконтроля Беларуси сообщил о раскрытии серой схемы интернет-торговли дорогой бытовой техникой. Она действовала полтора года.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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