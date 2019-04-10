Серая схема: минская фирма возила из России в маршрутках телевизоры и ноутбуки









"Еврорадио" . Один из интернет-магазинов организовал доставку из России на маршрутных такси телевизоров, ноутбуков и планшетов, которые приобретались за наличный расчёт. Она работала на конкретные заказы клиентов, которые выполнялись в течение одного-двух дней. В результате бытовая техника стоила гораздо дешевле, чем у её официальных продавцов, передает





Чтобы сделать "видимость легальности", её продавали по поддельным документам (это и сертификаты, и гарантийные талоны, чек производился на принтере). В бухгалтерском учёте это никак не отражалось. Но во время обысков у владельца интернет-магазина и курьеров были найдены соответствующие документы и записи.





Контролеры подсчитали, что в бюджет не было выплачено более 70 тысяч рублей.





В отношении директора возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.