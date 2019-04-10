Замглавы МИД Кравченко играет все большую роль в стране. 4 причины обратить на него внимание

UDF.BY рассказывает, чем он успел отметиться за этот период. Олег Кравченко работает заместителем министра иностранных дел Беларуси всего два года.рассказывает, чем он успел отметиться за этот период.





Стал мишенью для маргинальных российских СМИ





Вначале текущего года Олег Кравченко совершил визит в США, где провел ряд встреч. Для некоторых российских СМИ это стало поводом поделиться с читателями теорией заговора.





Некогда авторитетный российский ресурс Lenta.ru опубликовал материал «Верный союзник», в которой утверждалось, что Олег Кравченко в Вашингтоне якобы предложил провести в Беларуси учения НАТО.





«По некоторым данным, Кравченко предлагал провести в Беларуси учения НАТО и разместить в стране американских специалистов по исследованию социальных сетей и контролю над Интернетом», – сообщила Lenta.ru.









Фото: mfa.gov.by





Еще один российский ресурс eadaily.com опубликовал статью под заголовком «Что замминистра иностранных дел Белоруссии забыл в логове русофобов».





«Недавний визит в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко подавался большинством СМИ как рядовое мероприятие, а зря. Потому что в качестве своей «целевой аудитории» белорусский дипломат выбрал самый русофобский мозговой центр США — так называемый Атлантический совет (Atlantic Council). Там Олега Кравченко несколько часов публично «просвещали» члены этой организации — устроители майдана и активные спонсоры закономерно последовавшей за ним гражданской войны на Украине», – говорилось в статье.









Активно наводит мосты с США





Олег Кравченко семь лет проработал в посольстве Беларуси в США (до 2014 года) и после назначения заместителем министра стал ответственным за улучшение отношений с этой сверхдержавой.





Когда два года назад Александра Лукашенко пригласили на церемонию, посвященную столетию вступления США в Первую мировую войну, то вместо руководителя Беларуси на нее отправили именно Кравченко.





Визиты заместителя министра иностранных дел Беларуси в Соединенные штаты стали регулярными. В начале 2019 года Кравченко совершил в Вашингтоне ряд встреч: с помощниками госсекретаря США, с членами Палаты представителей Конгресса, руководителем бюро Европы и Евразии Агентства США по международному развитию, специальным помощником президента США.





По мнению Олега Кравченко, улучшение отношений Беларуси с Западом не противоречит стратегическому партнерству с Россией.





В диалоге есть успехи: недавно Минск снял ограничения на количество американских дипломатов в стране.





Публично выступает по-белорусски





Олег Кравченко – один из немногих белорусских чиновников, который был замечен в том, что давал комментарий государственному телевидению на белорусском языке.





Заместитель министра иностранных дел также с удовольствием участвует в акциях, посвященных белорусской культуре. Например, он собирал зарубежных дипломатов, чтобы продекламировать стихи Янки Купалы. Сам Кравченко прочитал стихотворение «Нашай Ніве».









Фото: Фейсбук МИД Беларуси





Пару месяцев назад в Международный день родного языка Олег Кравченко принял участие в флэшмобе, где предлагалось опубликовать в соцсетях фото с любимым словом. Замминистра остановил выбор на слове «каштоўнасць».













Фото: Фейсбук МИД Беларуси









Провел встречу с европейскими дипломатами, чтобы пояснить ситуацию с Куропатами





Самая свежая новость , связанная с именем Кравченко, – встреча замглавы МИД с европейскими послами и представителями дипведомств, на которых он пояснил ситуацию вокруг скандала в Куропатах, где представители лесхоза снесли кресты.





Источники сообщили СМИ, что Кравченко выступил в том же русле, как ранее Валерий Воронецкий.





Депутат Палаты представителей и руководитель комиссии по международным делам написал в соцсетях:





«Когда мы научимся, как в народе говорят, поступать по-людски? По-христиански? Не оскорбляя чувств и достоинства друг друга? Почему за все эти годы мы не нашли время для широкого общественного обсуждения того, каким бы мы хотели видеть это сакральное для нас, живущих, место общей памяти, боли и покаяния? А сейчас торопимся... Зачем?».





Цитаты Олега Кравченко





«Британцы в свое время убедительно доказали, что в международных отношениях не бывает друзей! Печально – но факт».









«Мы считаем крайне контрпродуктивным выбор между Россией и Евросоюзом и не будем его делать».









«Договоренность о приезде посла США фактически достигнута. Перспектива решения вопроса – 1-2 года. Но не потому, что стороны не договорились. А потому, что это длительный бюрократический процесс».









«После общения с литовскими партнерами у меня складывается ощущение, что их не устроит ничего, кроме прекращения строительства БелАЭС или закрытия уже работающей станции».









«Очевидно, что Беларусь будет существовать и через те же 10 лет она будет суверенной».