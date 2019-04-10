Информацию о кандидатах в президенты и депутаты можно будет прочитать со смартфона

В Беларуси в 2020 году истекает срок полномочий и у парламента, и у президента.





Электронные новшества касаются информирования избирателей. Так, БРСМ вместе с БГУИР работают над созданием мобильного приложения.





— Они это делают собственными силами и за счет своих средств. Надеемся, что оно у нас появится на предстоящих выборах. В таком приложении человек, указав свой адрес, сможет узнать номер избирательного участка и его месторасположение. Также можно будет, например, видеть список лиц, которые баллотируются в кандидаты в депутаты, президенты или на другие выборные должности, а также перечень уже зарегистрированных кандидатов. У избирателя будет возможность прочесть информацию о них до похода на участок для голосования, — сообщила Лидия Ермошина.





Кроме того, на сайте Центральной комиссии будут размещены точные электронные карты избирательных округов. Это позволит избежать ошибок во время сбора подписей.





— Дело в том, что часть подписей нередко бракуется, так как они собраны за пределами округа. В результате некоторые лица не могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты. Карта дает возможность все перепроверить, она будет у каждого сборщика подписей, — пояснила председатель Центризбиркома.





По словам Лидии Ермошиной, сотрудники Центризбиркома в полной мере соответствуют современным требованиям относительно технической продвинутости.









— В ЦИК работают только семь сотрудников аппарата. Причем большая часть из них — молодые люди, которые очень хорошо владеют информационными технологиями. Но на данный момент очень многое находится в процессе становления, и технологии ведут не к сокращению аппарата, как должно быть, а к увеличению. Когда наблюдаю организацию выборов у зарубежных коллег, то вижу, что, например, создание электронного регистра избирателей, регистрация их на участках не сокращают количество тех, кто работает в комиссиях, а наоборот, увеличивают. Соответственно, растут и расходы на выборы, — считает глава ЦИК.





По мнению Лидии Ермошиной, пока технологии требуют затрат. Не создана и надежная защита цифровых систем, нет полного доверия к электронной информации. Всегда есть опасность, что будет запущен вирус либо уничтожена программа, а с ней — все данные, которые касаются важных вопросов. Поэтому сведения всегда дублируются в бумажном варианте.