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Информацию о кандидатах в президенты и депутаты можно будет прочитать со смартфона

11.04.2019 18:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об информационных новациях на предстоящих парламентских и президентских выборах МЛЫН.BY рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина.

В Беларуси в 2020 году истекает срок полномочий и у парламента, и у президента.

Электронные новшества касаются информирования избирателей. Так, БРСМ вместе с БГУИР работают над созданием мобильного приложения.

— Они это делают собственными силами и за счет своих средств. Надеемся, что оно у нас появится на предстоящих выборах. В таком приложении человек, указав свой адрес, сможет узнать номер избирательного участка и его месторасположение. Также можно будет, например, видеть список лиц, которые баллотируются в кандидаты в депутаты, президенты или на другие выборные должности, а также перечень уже зарегистрированных кандидатов. У избирателя будет возможность прочесть информацию о них до похода на участок для голосования, — сообщила Лидия Ермошина.

Кроме того, на сайте Центральной комиссии будут размещены точные электронные карты избирательных округов. Это позволит избежать ошибок во время сбора подписей.

— Дело в том, что часть подписей нередко бракуется, так как они собраны за пределами округа. В результате некоторые лица не могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты. Карта дает возможность все перепроверить, она будет у каждого сборщика подписей, — пояснила председатель Центризбиркома.

По словам Лидии Ермошиной, сотрудники Центризбиркома в полной мере соответствуют современным требованиям относительно технической продвинутости.


— В ЦИК работают только семь сотрудников аппарата. Причем большая часть из них — молодые люди, которые очень хорошо владеют информационными технологиями. Но на данный момент очень многое находится в процессе становления, и технологии ведут не к сокращению аппарата, как должно быть, а к увеличению. Когда наблюдаю организацию выборов у зарубежных коллег, то вижу, что, например, создание электронного регистра избирателей, регистрация их на участках не сокращают количество тех, кто работает в комиссиях, а наоборот, увеличивают. Соответственно, растут и расходы на выборы, — считает глава ЦИК.

По мнению Лидии Ермошиной, пока технологии требуют затрат. Не создана и надежная защита цифровых систем, нет полного доверия к электронной информации. Всегда есть опасность, что будет запущен вирус либо уничтожена программа, а с ней — все данные, которые касаются важных вопросов. Поэтому сведения всегда дублируются в бумажном варианте.

 
 
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Об информационных новациях на предстоящих парламентских и президентских выборах МЛЫН.BY рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия...
 
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Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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