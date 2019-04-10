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Глава Минпрома рассказал, когда все министры пересядут на Geely

11.04.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские министры и руководители предприятий и ведомств еще не все используют в качестве служебного транспортного средства отечественные автомобили Geely.



Об этом сообщил глава Минпрома, отвечая на вопрос Sputnik.

Несколько лет назад Лукашенко потребовал пересадить белорусских чиновников — от председателей райисполкомов до министров – на отечественные автомобили Geely. Он отметил, что они должны поддерживать не иностранного, а отечественного производителя и в качестве служебных автомобилей приобретать Geely.

"Нет, не все министры ездят на Geely", – сказал министр промышленности Павел Утюпин.

По его словам, многие этого еще не сделали по соображениям экономии государственных средств – у них еще в хорошем состоянии те авто, которые были закреплены за ведомством ранее.

Министр с пониманием отнесся к такой позиции: он считает, что нужно рачительно относиться к "тем ресурсам, оборудованию, которое есть".

Глава Минпрома по этой же причине сам ездит не на новеньком отечественном Geely, а на авто, которое было ранее закреплено за ведомством.


Вместе с тем он считает, что по мере обновления государственного автопарка все больше чиновников будут пересаживаться на отечественный Geely.

Он также сообщил, что вся продукция завода Geely, которая производится в стране, реализуется. 60% автомобилей идут на российский рынок, остальное продается в Беларуси. 

Министр рассказал, что в Борисове уже начал работать завод по производству двигателей для этих автомобилей. Он также подчеркнул, что успешно решается вопрос и с запасными частями.

"Запчасти доставляются из Китая вагонами по железной дороге. Проблемы с запасными частями не должно быть, мы создаем в Беларуси сервисные центры", – подчеркнул он.

Утюпин сообщил, что в Беларуси в 2019 году планируется выпустить 22 тысячи автомобилей Geely.

Белорусско-китайское СЗАО "БелДжи", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, было создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль.

 
 
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Белорусские министры и руководители предприятий и ведомств еще не все используют в качестве служебного транспортного средства отечественные автомобили Geely.
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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