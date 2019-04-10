Глава Минпрома рассказал, когда все министры пересядут на Geely









Sputnik . Об этом сообщил глава Минпрома, отвечая на вопрос





Несколько лет назад Лукашенко потребовал пересадить белорусских чиновников — от председателей райисполкомов до министров – на отечественные автомобили Geely. Он отметил, что они должны поддерживать не иностранного, а отечественного производителя и в качестве служебных автомобилей приобретать Geely.





"Нет, не все министры ездят на Geely", – сказал министр промышленности Павел Утюпин.





По его словам, многие этого еще не сделали по соображениям экономии государственных средств – у них еще в хорошем состоянии те авто, которые были закреплены за ведомством ранее.





Министр с пониманием отнесся к такой позиции: он считает, что нужно рачительно относиться к "тем ресурсам, оборудованию, которое есть".





Глава Минпрома по этой же причине сам ездит не на новеньком отечественном Geely, а на авто, которое было ранее закреплено за ведомством.









Вместе с тем он считает, что по мере обновления государственного автопарка все больше чиновников будут пересаживаться на отечественный Geely.





Он также сообщил, что вся продукция завода Geely, которая производится в стране, реализуется. 60% автомобилей идут на российский рынок, остальное продается в Беларуси.





Министр рассказал, что в Борисове уже начал работать завод по производству двигателей для этих автомобилей. Он также подчеркнул, что успешно решается вопрос и с запасными частями.





"Запчасти доставляются из Китая вагонами по железной дороге. Проблемы с запасными частями не должно быть, мы создаем в Беларуси сервисные центры", – подчеркнул он.





Утюпин сообщил, что в Беларуси в 2019 году планируется выпустить 22 тысячи автомобилей Geely.





Белорусско-китайское СЗАО "БелДжи", выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, было создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии был собран первый автомобиль.