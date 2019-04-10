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Накануне Европейских игр КГБ активизирует вербовку граждан

11.04.2019 17:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Минска обратился в Генпрокуратуру Беларуси с жалобой на неправомерные действия сотрудника КГБ, который путем шантажа и угроз вынудил его согласиться на добровольное оказание помощи"чекистам".

Накануне Европейских игр КГБ активизирует вербовку граждан
Все началось 8 апреля, когда Олег Дашкевич прибыл в военкомат Октябрьского района Минска для постановки на воинский учет после отбытия службы в резерве. В военкомате к нему неожиданно подошли двое сотрудников милиции в форме подполковников и предложили проехать в РОВД, чтобы "поговорить". Причину, по которой задержали, обещали назвать позже.

На какой крючок ловили Дашкевича офицеры МВД?

Уже во время разговора в автомобиле Дашкевичу стали показывать скриншоты фотографий с его страницы в социальной сети "ВКонтакте", с художественными изображениями символов колаврат, флага третьего рейха, орла на фоне неба, опирающегося на флаги с колавратами и сообщили, что подобные изображения классифицируются, как распространение нацистской символики.

Показывали также и скришноты прежних видео, (о том, как серу из-под спичек кладут в металлическую ёмкость и потом она взрывается) убеждая его, что такие материалы относятся к экстремистским и за их распространение ему может грозить административная ответственность.

Уже на месте, в Октябрьском РУВД, давление на Дашкевича продолжилось с новой силой.

В кабинете ему показывали ордер на осмотр квартиры, угрожали возможностью задержания, а затем сообщили, что есть вариант, как избежать наказания...

Методы вербовки сотрудника КГБ

В кабинет, где "обрабатывали" Дашкевича, зашел человек, который представился сотрудником КГБ и быстренько показал удостоверение, закрыв при этом фамилию пальцем. Сотрудник решил сразу "взять быка за рога" и удивить Олега своей осведомленностью: показал личные дела его родственников, рассказал, что поскольку его отец часто по работе уезжает в Литву, то ему могут закрыть выезд за границу. 

И вообще, из-за того, что Дашкевич может представлять угрозу национальной безопасности, возможно, возникнут большие проблемы с работой у матери и сестры, работающих в государственных учреждениях.

"Сотрудника интересовали мои прежние поездки на территорию Российской Федерации и Украины. Он задавал наводящие вопросы о том, не вербую ли я там людей для участия в незаконных вооруженных формированиях, либо сам прохожу специальную подготовку", - описывает разговор Олег Дашкевич.

Затем он стал рассказывать о Европейских играх, которые в июне начнутся в Минске и о том, что в это время могут активизироваться футбольные фанаты, они могут организовать массовые беспорядки.

Сотрудник предложил Дашкевичу влиться в движение футбольных фанатов, чтобы узнать их ближайшие планы и в конце концов заставил подписать документ о добровольном сотрудничестве с Комитетом госбезопасности.

«Я, Дашкевич Олег, …. года рождения, изъявляю добровольное желание сотрудничать с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь и предоставлять требуемую информацию. Обязуюсь хранить это в тайне. В целях конспирации выбираю себе псевдоним «Смерч».



Через день, немного отойдя от психологического и морального стресса, Дашкевич подал жалобу в Генеральную прокуратуру Беларуси, в которой просит признать действия сотрудника Комитета государственной безопасности, выразившиеся в принуждении согласиться на добровольное оказание помощи органам государственной безопасности на конфиденциальной основе под воздействием угрозы в адрес матери, отца и сестры, неправомерными и нарушающими его права.

 
Теги: Минск
 
 
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