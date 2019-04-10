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22-24 мая компания Технократ проводит в Москве масштабную конференцию Russian Tech Week 2019
Источник материала: Myfin
Вы встретитесь с ведущими экспертами, познакомитесь с основателями стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Место: Москва, Технопарк Сколково, Большой бульвар, 42, корп. 1
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Russian Tech Week 2019 это трехдневное погружение в мир цифровой экономики от компании Технократ , за которые вы получите знания и связи на которые уйдут годы.
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