Дарья Наумова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Tut.by

Вице-чемпионка Олимпиады в Рио-2016 белоруска Дарья Наумова завоевала золото в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми.



Дарья Наумова. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По сумме двух упражнений Дарья Наумова показала результат 242 кг (106 в рывке + 136 в толчке).

Белоруска на 1 кг опередила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 испанку Лидию Валентин, которая с результатом 241 кг (108+133) стала серебряной медалисткой чемпионата Европы. Бронза досталась Патриции Стрениус из Швеции — 233 кг (101+132).

Дарья Наумова получила также малое золото за упражнение в толчке (136 кг) и малое серебро в рывке (106 кг).