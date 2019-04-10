ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарья Наумова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

11.04.2019 21:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вице-чемпионка Олимпиады в Рио-2016 белоруска Дарья Наумова завоевала золото в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми.


Дарья Наумова. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По сумме двух упражнений Дарья Наумова показала результат 242 кг (106 в рывке + 136 в толчке).

Белоруска на 1 кг опередила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 испанку Лидию Валентин, которая с результатом 241 кг (108+133) стала серебряной медалисткой чемпионата Европы. Бронза досталась Патриции Стрениус из Швеции — 233 кг (101+132).

Дарья Наумова получила также малое золото за упражнение в толчке (136 кг) и малое серебро в рывке (106 кг).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-чемпионка Олимпиады в Рио-2016 белоруска Дарья Наумова завоевала золото в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми.
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда в этом году будут последний звонок и выпускные экзамены в школах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для автодокументов и паспорта в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика