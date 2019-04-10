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Обратный отсчёт до II Европейских игр. Анонс специального репортажа на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обратный отсчет до II Европейских игр в специальном репортаже СТВ. О готовности белорусов к мультиспортивному форуму, а также о том наследии, которое останется после проведения соревнований.
Об этом сегодня, 11 апреля, в специальном репортаже СТВ в 20.30.
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Новости Беларуси. Обратный отсчет до II Европейских игр в специальном репортаже СТВ. О готовности белорусов к мультиспортивному форуму, а также о том наследии,...
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