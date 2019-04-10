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«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приблизиться к пасхальной радости предлагают в Минске на одноименном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Духовно-просветительская выставка собрала гостей от Белграда до Дамаска.
Иконы, книги, церковная утварь, праздничные сувениры, монастырская выпечка... Утолить здесь можно и духовный голод. В течение десяти дней на форуме будут организованы культурно-просветительские программы, пройдут беседы с известными в Беларуси священниками.
Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Епископ Игнатий, викарий Минской епархии:
Православная религия, как религия любви, приглашает всех к участию в этой выставке для духовного обогащения прежде всего.
В фестивале участвуют десятки монастырей и храмов. Можно приложиться к спискам чудотворных икон и подать записки для богослужений. Широко представлено подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря, который является основным организатором выставки.
Большинство гостей из России и Украины. По традиции, есть представители из православных стран Европы и впервые из Узбекистана.
Большой интерес у посетителей к Сирийскому монастырю святой Феклы. Это единственное в мире место, где в обиходе сохранился арамейский язык – язык Христа.
Самер Вакин, представитель скального монастыря св. Феклы (Сирия):
У ярмарки с религиозным уклоном есть высокая цель – духовно-нравственное воспитание молодежи и приобщение людей к православным ценностям и пасхальным традициями. Фестиваль продлиться до 21 апреля – Вербного воскресения.
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Новости Беларуси. Приблизиться к пасхальной радости предлагают в Минске на одноименном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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