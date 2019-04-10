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«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

11.04.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приблизиться к пасхальной радости предлагают в Минске на одноименном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Духовно-просветительская выставка собрала гостей от Белграда до Дамаска.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Иконы, книги, церковная утварь, праздничные сувениры, монастырская выпечка... Утолить здесь можно и духовный голод. В течение десяти дней на форуме будут организованы культурно-просветительские программы, пройдут беседы с известными в Беларуси священниками.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Человек к добру тянется через конкретные наглядные вещи. Я знаю, многие люди (и себя к ним причисляю) очень ждут такую выставку. Это интересно, приятно. Причисляешь себя к той духовности, которой можно только порадоваться и увидеть здесь.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Епископ Игнатий, викарий Минской епархии:
Белорусская православная церковь готовится к встрече праздника святой Пасхи и приготавливает верующих к более торжественному отношению к этому великому празднику.

Православная религия, как религия любви, приглашает всех к участию в этой выставке для духовного обогащения прежде всего.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

В фестивале участвуют десятки монастырей и храмов. Можно приложиться к спискам чудотворных икон и подать записки для богослужений. Широко представлено подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря, который является основным организатором выставки.

Большинство гостей из России и Украины. По традиции, есть представители из православных стран Европы и впервые из Узбекистана.

Большой интерес у посетителей к Сирийскому монастырю святой Феклы. Это единственное в мире место, где в обиходе сохранился арамейский язык – язык Христа.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

Самер Вакин, представитель скального монастыря св. Феклы (Сирия):
Фекла помогала, лечила...

У ярмарки с религиозным уклоном есть высокая цель – духовно-нравственное воспитание молодежи и приобщение людей к православным ценностям и пасхальным традициями. Фестиваль продлиться до 21 апреля – Вербного воскресения.

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи

«Человек к добру тянется». Православный фестиваль «Радость» проходит в Минске накануне Пасхи
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Приблизиться к пасхальной радости предлагают в Минске на одноименном фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Lida.Info
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Единство
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