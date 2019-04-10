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Новости экономики за 11.04.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и где представили возможности китайско-белорусского индустриального парка? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
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Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и...
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