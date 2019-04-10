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Новости экономики за 11.04.2019

11.04.2019 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и где представили возможности китайско-белорусского индустриального парка? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

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Новости Беларуси. Когда бумажная упаковка потеснит полиэтиленовую? Для кого растаможка автомобилей подешевеет в два раза? Почему растут мировые цены на золото и...
 
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Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
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