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Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На презентации руководство администрации Парка рассказало о преимуществах ведения бизнеса в нем. Среди основных тем – режим налоговых льгот, центр «Одна станция» по комплексному обслуживанию резидентов и инвесторов, бондовая зона, особый таможенный режим.
Речь шла и о международном форуме по сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы «Один пояс и один путь» – «Открытый парк «Великий камень» – пример глобальных возможностей.
Игорь Лещенок, первый заместитель главыы администрации индустриального парка «Великий камень»:
«Великий камень» – крупнейший международный проект, который инициировали Беларусь и Китай. Резидентами Парка являются около 50 компаний из Беларуси, КНР, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля. Объем инвестиций превышает $1 млрд.
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Новости Беларуси. Беларусь презентовала потенциал «Великого камня» в Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России, сообщили в программе...
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