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«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

11.04.2019 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне утром спасатели прибыли на тушение пожара в частном секторе. На месте происшествия было обнаружено тело женщины. А буквально через несколько часов были задержаны и предполагаемые убийцы. На допросе они признались в содеянном. Однако их мотив до сих пор не ясен. Корреспондент Ирина Недобоева побывала на месте преступления.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

В Черикове о страшной трагедии прошлой ночи говорят все. Такой жестокости в райцентре не помнят. На улице Гагарина людей разбудило зарево пожара. Вскоре на месте происшествия уже работали спасатели.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Владимир Доморацкий, заместитель начальника отдела управления Следственного комитета по Могилевской области:
В доме был обнаружен труп хозяйки с многочисленными телесными повреждениями. Также в ходе осмотра места происшествия был установлен факт хищения из дома компьютерной техники, а также продуктов питания.

Подозреваемых нашли, что называется, по горячим следам. Два брата – одному – 19, второму – 21 год – жили по соседству с той, на кого поднялась рука.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Людмила Рожковая, соседка погибшей:
Никогда бы не подумала… Они через забор живут. Она такая добродушная женщина... Я вчера сказала: это кто-то пришел к ней за помощью. Видите, с чем они пришли.

Как выяснилось, погибшая и молодые люди были знакомы не только по-соседски. Учитель-дефектолог занималась со старшим из братьев, когда тот был еще школьником. Теперь же родственники в замешательстве: что могло стать причиной столь жестокого поступка?

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Вера Гордиевич, мать погибшей:
Мужа сестра говорила, что Наташа жаловалась, что они угрожали ей.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Ольга Федоренко, сестра погибшей:
Она старшего мальчика учила, выпускала его. Я только хочу спросить: за что, почему, что она им сделала?

В школе, где работала Наталья, сегодня также траур. Говорят, конфликтов между погибшей учительницей и бывшими учениками не замечали.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Ирина Ковалева, учитель-дефектолог Чериковской средней школы № 2:
Она была замечательным человеком, всегда отзывчивая, дружелюбная. Конечно, это очень страшно, когда наши ученики совершают такие поступки.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

Ирина Недобоева, СТВ:
Сейчас за моей спиной идет первый следственный эксперимент на месте преступления. Подозреваемых сюда привозят по одному – такие правила. Следователям предстоит шаг за шагом восстановить всю картину этой страшной трагедии.

 

Александр Толкачев, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома:
В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Следственных экспериментов будет не менее двух десятков, говорят следователи. Все еще не ясен настоящий мотив жестокого убийства. Подозреваемым грозит до 25 лет тюрьмы.

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы

«Наташа жаловалась, что они угрожали ей». Жители Черикова о жестоком убийстве учительницы
 
 
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Новости Беларуси. Трагедия в Черикове. Два брата подозреваются в убийстве учительницы и поджоге ее дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
 
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