«Гомельтранснефть Дружба» планирует ремонт на пяти участках трубопровода









ТАСС . Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил сегодня, что Беларусь планирует провести капитальный ремонт на пяти участках нефтепровода «Дружба», сообщает

Он отметил, что работа трубопровода может быть приостановлена только во время плановых ремонтов или аварийной ситуации.





«Мы проектируем в настоящее время пять участков для капитального ремонта. Уже год идут проектные работы», – рассказал он, добавив, что ремонт и модернизация проходят в плановом порядке с учетом амортизации нефтепровода. При ремонтных работах учитываются планы транспортировки нефти, рассказал он.





По словам Вериго, основные фонды активной части нефтепровода изношены на более чем 65%.









Магистральный трубопровод «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает транзит российской и казахстанской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию, а также поставку российской и беларусской нефти на Мозырский НПЗ.





О ремонте трубопроводов сегодня высказался Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства. Он напомнил, что Беларусь в свое время не закрыла трубопроводы на ремонт, чтобы не наносить ущерб России, и заявил, что больше такого не будет: «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».