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Ночью 13 апреля банковские карты могут работать с перебоями

11.04.2019 20:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.



ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует о проведении технологических работ с 3.00 до 4.00 13 апреля. Работы проводятся для выполнения требований международных платежных систем, сообщает пресс-служба Центра.
 
В связи с этим клиенты некоторых банков могут столкнуться с перебоями в работе карт.

С проблемами могут столкнуться владельцы карт следующих банков: «АСБ Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк»,  «Белинвестбанк», «Белгазпромбанк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Банк «Решение»,  «Банк БелВЭБ», «МТБанк», «БНБ-Банк», «БТА Банк», «БСБ Банк», «Банк Москва-Минск», «Франсабанк», «Цептер Банк».


 
Теги: Минск
 
 
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Банковский процессинговый центр будет проводить технологические работы.
 
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Новости Докшицы
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Газета Авангард
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Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
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