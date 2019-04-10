Ночью 13 апреля банковские карты могут работать с перебоями









пресс-служба Центра. ОАО «Банковский процессинговый центр» информирует о проведении технологических работ с 3.00 до 4.00 13 апреля. Работы проводятся для выполнения требований международных платежных систем, сообщаетЦентра.

В связи с этим клиенты некоторых банков могут столкнуться с перебоями в работе карт.





С проблемами могут столкнуться владельцы карт следующих банков: «АСБ Беларусбанк», «БПС-Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «Белгазпромбанк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Банк «Решение», «Банк БелВЭБ», «МТБанк», «БНБ-Банк», «БТА Банк», «БСБ Банк», «Банк Москва-Минск», «Франсабанк», «Цептер Банк».



