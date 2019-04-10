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В Беларуси впервые в истории появился посол КНДР
Источник материала: Партизан
11 апреля замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Беларуси Зу Зен Боном, сообщает
Фото: пресс-служба МИД Беларуси
Бон – первый посол Северной Кореи в Беларуси за всю историю дипломатических отношений между странами.
Посол вручил Дапкюнасу копии верительных грамот. Стороны обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество в международных организациях.
Дипломатические отношения между Беларусью и КНДР были установлены в 1992 году. В 2016 году в Минске было открыто посольство Северной Кореи.
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11 апреля замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Беларуси Зу Зен Боном, сообщает пресс-служба...
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