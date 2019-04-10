В Бресте будут растить виноград и делать коньяк вместе с молдаванами









В Брестской области будет создано белорусско-молдавское предприятие по производствуконьяка со своими виноградниками. Об этом договорились 11 апреля Международном форуме-выставке деловых контактов « Брест 2019», сообщает БелТА.

Соглашение о намерениях подписано тремя сторонами – это концерн «Брестмясомолпром», совместное ОАО «Кодру» и молдавское научно-техническое предприятие «Планта-Вин». Помощь в научных аспектах будет оказывать Полесский госуниверситет.





На первом этапе базой для нового производства выбрано КУПП «Маньковичи» — завод «Брестмясомолпрома» в Столинском районе.





«Начнем формировать сорта винограда, готовить хранилища, где коньячные спирты будут храниться в бочках и становиться коньяком», — рассказал гендиректор концерна Михаил Серков. В ближайшее время стороны обсудят детали проекта и разработают дорожную карту – она будет представлена в конце мая.









Молдова очень заинтересована в этом проекте, сказал посол Молдовы в РБ Виктор Сорочан. По его словам, из-за изменения климата в Молдове стало намного теплее, чем раньше:





«Для производства коньяков это плохо, потому что виноград должен содержать меньше сахара, чем это есть на сегодня. В Брестской области есть районы, где можно развивать виноградарство именно для получения этого продукта. Мы рады, что в «Брестмясомолпроме» взялись за масштабный и интересный проект».