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В Бресте будут растить виноград и делать коньяк вместе с молдаванами

11.04.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Потому что в Молдове уже слишком жарко.



В Брестской области будет создано белорусско-молдавское предприятие по производствуконьяка со своими виноградниками. Об этом договорились 11 апреля Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест 2019», сообщает БелТА.
 
Соглашение о намерениях подписано тремя сторонами – это концерн «Брестмясомолпром», совместное ОАО «Кодру» и молдавское научно-техническое предприятие «Планта-Вин». Помощь в научных аспектах будет оказывать Полесский госуниверситет.

На первом этапе базой для нового производства выбрано КУПП «Маньковичи» — завод «Брестмясомолпрома» в Столинском районе.

«Начнем формировать сорта винограда, готовить хранилища, где коньячные спирты будут храниться в бочках и становиться коньяком», — рассказал гендиректор концерна Михаил Серков. В ближайшее время стороны обсудят детали проекта и разработают дорожную карту – она будет представлена в конце мая.


Молдова очень заинтересована в этом проекте, сказал посол Молдовы в РБ Виктор Сорочан. По его словам, из-за изменения климата в Молдове стало намного теплее, чем раньше:

«Для производства коньяков это плохо, потому что виноград должен содержать меньше сахара, чем это есть на сегодня. В Брестской области есть районы, где можно развивать виноградарство именно для получения этого продукта. Мы рады, что в «Брестмясомолпроме» взялись за масштабный и интересный проект».

 
Теги: Брест
 
 
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