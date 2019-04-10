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У 65-летнего пенсионера в Минске нашли склад с оружием и боеприпасами

11.04.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ГУБОПиК нашли у 65-летнего минчанина оружие и боеприпасы, сообщает МВД. Изъятые предметы, как показала экспертиза, пригодны для стрельбы, но не были зарегистрированы.



В квартире и частном доме у пенсионера нашли винтовку, ружье, больше 80 патронов, около 1,3 кг пороха и другие боеприпасы. Они не были зарегистрированы, и наличие такого схрона влечет уголовную ответственность.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). За это грозит наказание от исправительных работ и вплоть до лишения свободы на 7 лет.


Известно, что пенсионер не раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и появление пьяным в общественном месте. Он же был судим по ст. 153 УК за избиение. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.

 
 
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Сотрудники ГУБОПиК нашли у 65-летнего минчанина оружие и боеприпасы, сообщает МВД. Изъятые предметы, как показала экспертиза, пригодны для стрельбы, но не были...
 
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Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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