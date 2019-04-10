У 65-летнего пенсионера в Минске нашли склад с оружием и боеприпасами









В квартире и частном доме у пенсионера нашли винтовку, ружье, больше 80 патронов, около 1,3 кг пороха и другие боеприпасы. Они не были зарегистрированы, и наличие такого схрона влечет уголовную ответственность.





В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). За это грозит наказание от исправительных работ и вплоть до лишения свободы на 7 лет.









Известно, что пенсионер не раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного и появление пьяным в общественном месте. Он же был судим по ст. 153 УК за избиение. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.