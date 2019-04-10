Посол Литвы в России отзывается для консультаций

Источник материала: Интерфакс

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, потому что становится уязвимым.

Такое решение принято по двум причинам - опроса посла в досудебном расследовании о выдаче визы и угроз в адрес посла из-за "дела 13 января", говорят представители внешнеполитического ведомства.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", - сказала агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный правоохранительными органами послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно, отмечает агентство BNS.

В свою очередь Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что опрошенный в качестве специального свидетеля в деле о выдаче визы посол Литвы в России Рямигиюс Мотузас бросает тень на дипломатическую службу.

"Опрошенный в деле о непрозрачной выдаче виз как специальный свидетель посол Литвы в России Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу", - сказала президент.

Ее позицию передала агентству BNS президентская пресс-служба.

В деле о торговле влиянием правоохранительные органы предъявили подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р.Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р.Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р.Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса.

Посол сказал, что Р. Шидлаускас звонил ему в конце марта и интересовался, получено ли его письмо.

В конце марта этого года Вильнюсский окружной суд признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова. М.Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Д.Язова - на 10 лет.

В общей сложности обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Большинство из них привлечено к суду заочно, перед судом предстали лишь два гражданина РФ.

94-летний Д.Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР, говорилось ранее в обвинительном акте Генпрокуратуры.

Согласно официальной версии Вильнюса, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.