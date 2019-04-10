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Азербайджан вправе самостоятельно решать, кого допускать в Нагорный Карабах - МИД

11.04.2019 19:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Баку оставляет за собой право дать допуск комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович на визит в Нагорный Карабах, заявила агентству "Интерфакс-Азербайджан" пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге назвал Карабах "серой зоной", а также призвал допустить в Нагорный Карабах комиссара по правам человека Д.Миятович. Он отметил, что правительства Европы должны выступить с заявлением, чтобы дать комиссару мандат на такие посещения с целью гуманитарного мониторинга.

"Мы знакомы с этим заявлением. Позиция Азербайджана в данной связи ясна и неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая СЕ", - сказала Л.Абдуллаева.

По ее словам, это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, "будь то представители международных организаций или прочие граждане других государств, на свою территорию в пределах международно-признанных границ и в соответствии с их внутренним законодательством".

 
 
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Баку оставляет за собой право дать допуск комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович на визит в Нагорный Карабах, заявила агентству...
 
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