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В ГТК разъяснили, как будет работать указ №140 о льготной растаможке авто

11.04.2019 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Основные аспекты применения указа президента Беларуси №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" пояснили в Государственном таможенном комитете.

В ГТК разъяснили, как будет работать указ №140 о льготной растаможке авто
Так, для того, чтобы получить возмещение 50% от таможенных пошлин при ввозе в Беларусь автомобиля, инвалидам I или II группы, родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях необходимо представить в таможню подтверждающие документы. Таковыми являются удостоверение инвалида – для инвалидов I или II группы; удостоверение многодетной семьи – для родителей (усыновителя, удочерителя) в многодетной семье. Представленные документы должны быть действительны на момент декларирования автомобиля.

 Указ № 140 предлагает два способа возмещения платежей. Удостоверение инвалида либо удостоверение многодетной семьи можно представить непосредственно при ввозе автомобиля.

"В таком случае платежи в отношении такого автомобиля физическое лицо вправе уплатить в размере 50 % от причитающихся, т.е. половину", - поясняют в ГТК.

Если по какой–либо причине документы (удостоверения) не были представлены при декларировании транспортного средства, то такие документы можно представить в таможню, осуществившую выпуск автомобиля, в течение одного года со дня такого выпуска. И в таком случае половина от уплаченных платежей будет возвращена физическому лицу по его заявлению.

Ввозимое в Беларусь транспортное средство позже может быть продано или передано другим лицам, т.к. указом не предусмотрены ограничения по пользованию и распоряжению данными транспортными средствами.

Воспользоваться возможностью 50%-ного погашения таможенных пошлин можно однократно в течение года. И в данном случае речь идет не о календарном годе (с 1 января по 31 декабря), а о годе, исчисление которого начинается со дня предыдущего выпуска транспортного средства в свободное обращение с возмещением. То есть если машина будет ввезена с возмещением 1 мая 2019 года, то следующую машину с возмещением можно будет ввезти через год, начиная со 2 мая 2020 года.

Указ президента Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
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Основные аспекты применения указа президента Беларуси №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов" пояснили в Государственном таможенном комитете.
 
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