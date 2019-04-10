В Беларуси появился крупнейший в Восточной Европе сервис по поиску авиабилетов

Источник материала: Интерфакс

В Беларуси заработал крупнейший в Восточной Европе поисковик авиабилетов Aviasales.

Локальная версия показывает стоимость билетов и отелей в национальной валюте, кроме того, компания добавила предложения национального перевозчика — Belavia.

Статистика Aviasales свидетельствует о том, что белорусы чаще всего ищут билеты в Россию, Украину, Грузию, Турцию и США. Хотя встречается и экзотика вроде Кюрасао.

На сервисе aviasales обещают также помочь белорусам сравнить стоимость и найти выгодный вариант проживания.



Aviasales фиксирует увеличение количества запросов из Беларуси на 3,5% год к году. Кроме того, растёт и количество обслуженных авиапассажиров. По данным УП "Национальный аэропорт Минск", пассажиропоток в 2018 году вырос на 10,3% по сравнению с предыдущим периодом, а количество выполненных рейсов увеличилось на 6,5%.

"Положительная динамика и огромный потенциал стали для нас сигналом для запуска версии Aviasales, адаптированной для Беларуси", — пояснил директор по развитию новых рынков Ярослав Степанюк.

Среди сервисов, локализованных для Беларуси, в Aviasales отмечают "Календарь низких цен", который помогает выбрать наилучшее время для путешествий. Например, улететь из Минска в Париж в среду стоит Br354, но если чуть перестроить планы и отправиться во Францию в понедельник, стоимость билета снизится до Br272, — рассказали в компании.

"Мы многое сделали, чтобы белорусам было удобнее планировать свои поездки. Доработан интерфейс, добавлены локальные агентства, при этом мы сохранили принцип честной цены. Стоимость билета окончательная, к ней не добавляются сборы и дополнительные услуги", — добавил Я.Степанюк.

Aviasales – крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов, активно развивающийся на рынках СНГ. В 2019 году Forbes назвал Aviasales одной из самых дорогих компаний Рунета. Ранее поисковик объявил о запуске своих сервисов в Казахстане и Узбекистане.