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Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

11.04.2019 20:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Фото из открытых источников

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли женщины в категории до 76 кг.

Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике Петр Асаенок завоевал «серебро» на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В напряженной борьбе белоруска Дарья Наумова вырвала «золото» турнира. Всего на один килограмм по сумме двоеборья наша спортсменка опередила испанку Лидию Валентин. Чемпионский результат в двоеборье Дарьи Наумовой – 242 кг (106+136), у представительницы Испании – 241 кг (108+133). «Бронзу» завоевала шведка Патрисия Стрениус – 233 кг (101+132).

Кроме того, Дарья Наумова получила малое «золото» в толчке и малое «серебро» в рывке. Еще одна белоруска Дина Сазановец по сумме двоеборья заняла 11-е место.

В весовой категории до 89 кг у мужчин серебряную медаль в рывке завоевал Максим Мудревский. В двоеборье наш спортсмен остановился в шаге от награды.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме уже 12 наград. Ранее Юлия Асаенок стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в рывке, Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в рывке, Вадим Лихорад завоевал большую «бронзу» и малое «серебро» в рывке в категории до 73 кг, а Петр Асаенок занял второе место в двоеборье и третье в толчке в категории до 81 кг. В общем командном зачете наша сборная замыкает тройку лучших.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля.

 
 
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Белорусской спортсменке Дарье Наумовой не было равных на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в грузинском Батуми в категории до 76 кг.
 
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