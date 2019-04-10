Белоруска Дарья Наумова стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В грузинском Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. На помост вышли женщины в категории до 76 кг.

В напряженной борьбе белоруска Дарья Наумова вырвала «золото» турнира. Всего на один килограмм по сумме двоеборья наша спортсменка опередила испанку Лидию Валентин. Чемпионский результат в двоеборье Дарьи Наумовой – 242 кг (106+136), у представительницы Испании – 241 кг (108+133). «Бронзу» завоевала шведка Патрисия Стрениус – 233 кг (101+132).

Кроме того, Дарья Наумова получила малое «золото» в толчке и малое «серебро» в рывке. Еще одна белоруска Дина Сазановец по сумме двоеборья заняла 11-е место.

В весовой категории до 89 кг у мужчин серебряную медаль в рывке завоевал Максим Мудревский. В двоеборье наш спортсмен остановился в шаге от награды.

Таким образом, на счету белорусской сборной в общей сумме уже 12 наград. Ранее Юлия Асаенок стала «бронзовым» призером в категории до 45 кг у женщин, а также выиграла малое «серебро» в рывке, Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы в категории до 61 кг у мужчин в двоеборье и выиграл малое «золото» в рывке, Вадим Лихорад завоевал большую «бронзу» и малое «серебро» в рывке в категории до 73 кг, а Петр Асаенок занял второе место в двоеборье и третье в толчке в категории до 81 кг. В общем командном зачете наша сборная замыкает тройку лучших.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Грузии продлится до 13 апреля.