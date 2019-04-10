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Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (
Олег:
Откуда взялась гиперобщительная птица, неизвестно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Он и его коллеги заметили гуся на улице Городецкой.
Водоёмы в этом районе есть, но расположены достаточно далеко, по гусиным меркам – минутах в 10 ходьбы человеческим шагом. Возможно, птица домашняя – на одном из фото видна шлейка, наподобие собачьей.
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Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (https://ok.ru/ctvby)...
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