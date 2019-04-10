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В Могилеве остановились на отдых 250 диких гусей, среди них - редкая черная казарка

11.04.2019 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Большую стаю диких гусей обнаружили на окраине Могилева активисты общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"

"Более 250 белолобых гусей и гуменников остановилось тут, чтобы отдохнуть и подкрепиться перед тем, как продолжать путь на север", - отметили в ОО АПБ.

Член АПБ Андрей Чередниченко, обнаруживший гусей, наблюдает их рядом со своим домом уже не первый год: “Здесь у нас недалеко ферма, и рядом находятся поля для выпаса коров. Они не обрабатываются, на них есть несколько луж, и здесь постоянно на миграции останавливаются гуси. Это было и в прошлом году, и сейчас. Здесь они остаются надолго. Утром в субботу я вышел в очередной раз, чтобы понаблюдать за гусями, посмотреть, есть ли какие-то изменения в их количестве. Во время наблюдений заметил небольшого гуся, который отличался от белолобого гуся и гуменника. Посмотрел по определителю, что он похож на черную казарку, потом сфотографировал и уже точно определил, что это она”.

Черная казарка – вид, который в Беларуси встречается во время транзитных миграций крайне редко, так как никогда не отлетает далеко от моря. Зимуют эти птицы в Северной Германии и Нидерландах, а гнездятся на Таймыре и далее на восток в приморской тундре.

В Могилеве остановились на отдых 250 диких гусей, среди них - редкая черная казарка
А.Чередниченко птицами заинтересовался еще школьником. Он посещал орнитологический кружок по руководством Александра Ясевича в Сморгони, но после окончания школы поступил в медицинский университет и забросил это занятие. Говорит, тогда у него  не было ни времени, ни единомышленников рядом. Спустя почти 15 лет он вернулся к своему хобби. “Меня интересует сохранение дикой природы и наблюдение за ней, - говорит Андрей. - Даже наблюдая за обычными видами, каждый день можно увидеть что-то интересное".

Примечательно, что гуси спят и питаются рядом с людьми: это высшая степень доверия. Зона, где остановились гуси, закрыта для охоты, это практически город, и горожане тоже не беспокоят птиц. В странах, где нет весенней охоты - в Польше и Литве - стаи диких гусей можно встретить почти везде.

“Гуси - очень мудрые птицы, они быстро осваивают места, где их не будут стрелять. К сожалению, в Беларуси весной таких мест немного. Птицам нужно отдохнуть и подкрепиться, ведь если в июне они прилетят в тундру, там еще лежит снег. Я удивился, когда увидел, что они, практически не обращая внимания на меня, беспрерывно щипали траву. Могилевчанам повезло. Птицы могут сидеть здесь до середины мая”, - отметил директор АПБ Александр Винчевский.

 
Теги: Могилев
 
 
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Большую стаю диких гусей обнаружили на окраине Могилева активисты общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" "Более 250 белолобых гусей и гуменников...
 
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