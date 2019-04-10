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Трамп уверен, что за его штабом перед выборами велась беспрецедентная слежка

11.04.2019 20:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что за его предвыборным штабом в 2016 году велась слежка, сообщают американские СМИ.

"Я думаю, что то, что он (генпрокурор - ИФ) сказал, было абсолютной правдой. Совершенно точно был шпионаж за моей кампанией. По моему мнению, это был незаконный шпионаж, беспрецедентный шпионаж", - подчеркнул Д.Трамп в Белом доме.

Генпрокурор США У.Барр в среду допустил, что за сотрудниками предвыборного штаба Д.Трампа могли вести наблюдение.

"Я думаю, что слежка была", - заявил У.Барр на слушаниях в Сенате США. Он отказался пояснить, каким образом пришел к такому выводу.

Он добавил, что речь идет о серьезной проблеме и пообещал в ней разобраться.

"Я не утверждаю, что здесь (в случае со слежкой - ИФ) произошло нарушение действующих правил, но я считаю важным в этом разобраться. Я думаю, это моя обязанность", - добавил У.Барр.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что за его предвыборным штабом в 2016 году велась слежка, сообщают американские СМИ. "Я думаю, что то, что он...
 
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Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
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