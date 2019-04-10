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В Смолевичском районе на пожаре погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть пожаров зарегистрировано на территории Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Один человек погиб в деревне Заболотье Смолевичского района. Возгорание произошло в деревянном доме. Огнем повреждена кровля, стены, перекрытия и имущество. Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. Шесть пожаров зарегистрировано на территории Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один человек погиб в...
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