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70 дней до II Европейских игр. Международные эксперты оценили спортивную инфраструктуру Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До II Европейских игр остается чуть больше двух месяцев. В преддверии мультиспортивного форума в белорусскую столицу приехали международные эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они побывали в «Минск-Арене» и на стадионе «Динамо» и высоко оценили эти спортивные объекты.
А журналисты из Euronews сняли очередной сюжет о том, как наши атлеты готовятся к стартам. Все подробности у корреспондента Оксаны Семашко.
Белорусские спортсмены активно готовятся ко II Европейским играм. В этом году наша сборная по стрельбе, как никто другой, настроена на победу. Четыре года назад во время I Европейских игр завоевала две медали. Оттачивать мастерство до совершенства позволяет реконструированный тир.
Виталий Бубнович, чемпион I Европейских игр:
Кстати, специально для II Европейских игр в Минске ничего не строили. Акцент сделали на реконструкцию существующих площадок и их современное оснащение.
Господин Вольфе, ученый из Швейцарии, в Беларуси впервые. На экскурсии на стадионе «Динамо» его переполняют восторженные эмоции. Приятно удивлен, ведь масштабная модернизация не помешала сохранить уникальность.
Свен Даниэль Вольфе, ученый (Швейцария):
Международные эксперты сегодня высоко оценили не только нашу спортивную инфраструктуру. Они обратили также внимание на общий комфорт в городе. Транспорт, гостиницы и общепит в шаговой доступности от спортивных арен.
Оксана Семашко, СТВ:
Все официально аккредитованные участники мультиспортивного форума смогут совершенно бесплатно воспользоваться общественным транспортом. К событию мирового масштаба по улицам пустят 300 новых автобусов и 60 электробусов с яркой символикой. Можно будет пересесть и на двухколесный транспорт. В распоряжении гостей – 20 километров.
Одной из первых велодорожку опробовала звездный посол II Европейских игр Дарья Домрачева – в сюжете для Euronews. У биатлонистки шесть олимпийских наград. Для отдыха она выбирает велосипедные прогулки.
В погоне за современным и новым не забыли и о живом украшении города. К июньскому форуму высадят 2 миллиона цветов.
Далия Сафиуллина, архитектор (Россия):
Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр»:
Те, кто познакомился воочию, как преобразился Минск, с уверенностью говорят: после II Европейских игр развитая инфраструктура в нашей стране будет еще привлекательнее для туристов.
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Новости Беларуси. До II Европейских игр остается чуть больше двух месяцев. В преддверии мультиспортивного форума в белорусскую столицу приехали международные...
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