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«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О подготовке к II Европейским играм рассказали в программе
Яна Шипко, СТВ:
Евгений – директор клуба «The Оne Chapter Belarus». Скажите, готовы по пути зажечь сердца жителей семи стран Европы?
Евгений Бейзак, директор байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Ярослав Лешуков, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Карен Санамянц, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Яна Шипко:
Будем считать этот тест-драйв небольшой репетицией. И хотя сейчас огонь не горел, нет никаких сомнений, что ребята будут зажигать все 50 дней европейского турне и добавят своего драйва в эту спортивную эстафету.
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«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут
Новости Беларуси. О подготовке к II Европейским играм рассказали в программе «Специальный репортаж». Яна Шипко, СТВ:Минску выпала честь закладывать традиции...
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