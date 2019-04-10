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«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

11.04.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О подготовке к II Европейским играм рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Яна Шипко, СТВ:
Минску выпала честь закладывать традиции Европейских игр. Впервые континентальное первенство предварит масштабная эстафета «Пламя мира». Это тот самый факел, который 3 мая будет зажжён в Риме. А почётная миссия доставить его в Беларусь возложена на байкеров.

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Евгений – директор клуба «The Оne Chapter Belarus». Скажите, готовы по пути зажечь сердца жителей семи стран Европы?

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Мы готовы зажечь сердца не только жителей 7 стран Западной Европы, но и всей Европы, в целом. Дело в том, что для выполнения этого достаточно ответственного задания – на подготовку у нас ушло порядка полугода. 27 апреля мы торжественно отъезжаем от ступеней Храма-памятника Всех Святых в Минске и берём курс на Рим.

3 мая состоится торжественная церемония передачи огня белорусской делегации. Наша задача будет – сопроводить нашу делегацию в целости и сохранности, включая её членов и пламя.

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Ярослав Лешуков, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Наш маршрут будет пролегать через такие страны, как Польша, Чехия, Австрия, Словакия, Словения. Передача огня нами будет произведена нашим альпинистам в городе Курмайор. Соответственно, нашим клубом было принято решение, что колонна пройдёт через небольшие города Западной Европы для популяризации Вторых Европейских игр.

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Карен Санамянц, офицер байкерского клуба «The Оne Chapter Belarus»:
Мы также испытываем эти мурашки, гордимся нашей республикой, что она встретит большое количество спортсменов. И уверены, что всё мероприятие пройдёт достойно.  

Яна Шипко:
В Беларусь огонь доставят 12 мая ровно в 12:00, после чего «Пламя мира» пройдёт тропами Беловежской Пущи, спустится по Августовскому каналу, заедет в Мирский и Несвижский замок и даже опустится в соляные шахты. 

«Тот самый, который 3 мая будет зажжён в Риме». Подержали факел эстафеты II Европейских игр и прокатились с байкерами, которые его повезут

Будем считать этот тест-драйв небольшой репетицией. И хотя сейчас огонь не горел, нет никаких сомнений, что ребята будут зажигать все 50 дней европейского турне и добавят своего драйва в эту спортивную эстафету.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. О подготовке к II Европейским играм рассказали в программе «Специальный репортаж». Яна Шипко, СТВ:Минску выпала честь закладывать традиции...
 
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