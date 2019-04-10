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Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

11.04.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «АРТ-вакацыі». Современная белорусская мода и инновационные подходы к искусству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческий фестиваль прошел в Слуцком районе. В областном этапе приняли участие более 20 учреждений среднего специального образования. Полсотни юных артистов и мастеров показали свои способности в различных сферах. На интерактивных площадках молодежь удивляла членов жюри уникальными арт-объектами, художественными изделиями, сладостями и даже косметическими изделиями. Не обошлось и без ярких музыкальных номеров.

Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

Музыкальная феерия продолжалась и в зрительном зале. Различные творческие течения молодежь представила как в сольном варианте, так и коллективном исполнении.

Окончательные итоги конкурса подведут в мае. Лучшие интерактивные площадки представят Минскую область на национальной творческой выставке. А яркие номера попадут в финальный гала-концерт.

Подробности – в видеоинформации.

Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке

Белорусская мода и новые подходы к искусству. Областной этап фестиваля «АРТ-вакацыі» прошёл в Слуцке
 
 
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Новости Беларуси. «АРТ-вакацыі». Современная белорусская мода и инновационные подходы к искусству, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Творческий фестиваль...
 
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Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
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