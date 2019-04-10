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Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно

11.04.2019 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ужас и боль. 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Памятные мероприятия, митинги-реквиемы прошли и в Минской области.

Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно

Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно

За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено около 400 тысяч жителей Беларуси, было создано около 250 концлагерей. Некоторые объекты, как памятники-свидетели тех ужасных событий, сохранились и до наших дней. Сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти всем погибшим.

О застывшей в камне истории – репортаж Юлии Стриго.

Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно

Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно
 
 
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Новости Беларуси. Ужас и боль. 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
 
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Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
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