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Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ужас и боль. 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Памятные мероприятия, митинги-реквиемы прошли и в Минской области.
За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено около 400 тысяч жителей Беларуси, было создано около 250 концлагерей. Некоторые объекты, как памятники-свидетели тех ужасных событий, сохранились и до наших дней. Сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти всем погибшим.
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Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно
Новости Беларуси. Ужас и боль. 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ....
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