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Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новым правилам, людям, которые пришли на демонстрации с закрытым лицом, ведут себя агрессивно по отношению к другим участникам акции, наносят ущерб городскому или имуществу частных лиц, будет грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок. По мнению властей страны, закон поможет предотвратить погромы и насилие, которыми сопровождаются акции «желтых жилетов».
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Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте...
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