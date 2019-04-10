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Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

11.04.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

Согласно новым правилам, людям, которые пришли на демонстрации с закрытым лицом, ведут себя агрессивно по отношению к другим участникам акции, наносят ущерб городскому или имуществу частных лиц, будет грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок. По мнению властей страны, закон поможет предотвратить погромы и насилие, которыми сопровождаются акции «желтых жилетов».

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок

Во Франции демонстрантам может грозить штраф в 15 тысяч евро и тюремный срок
 
 
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Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон о противодействии агрессивным участникам манифестаций. Текст документа опубликован на официальном сайте...
 
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