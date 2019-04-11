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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 20-е поражение в Единой лиге ВТБ

11.04.2019 23:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели уже 20-е поражение в 23 поединках нынешнего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.


Фото: vtb-league.com

11 апреля на площадке минского Дворца спорта «Цмокi» позволили сопернику набрать 108 очков — это рекорд результативности «Химок» в нынешнем сезоне.

«Цмокi-Мiнск» — «Химки» — 92:108 (19:28, 25:34, 25:23, 23:23).

По итогам первой половины матча «Химки» добились перевеса в 18 очков и во многом предопределили исход поединка. Позже гости позволили минчанам с разницей в 2 балла выиграть третий период и свести вничью четвертый. Причем по ходу заключительной 10-минутки минчане сумели приблизиться к оппонентам на дистанцию 11 очков. Однако это не помешало подмосковной команде вновь нарастить обороты и добиться уверенной победы. Она помогла «Химкам» удержать 3-ю позицию в турнирной таблице.

Самые результативные в составе «Цмокi-Мiнск»: Владимир Михайлович (21 очко + 6 подборов + 5 результативных передач), Девон Саддлер (15 очков), Александр Семенюк (12 очков), Александр Кудрявцев (10 очков), Евгений Белянков (10 очков)

У «Химок» лидерами были Алексей Швед (25 очков + 6 передач), Джордан Мики (21 очко + 5 подборов + 4 блокшота), Антонио Крокер (17 очков), Андрей Зубков (12 очков).

Ростислав Вергун (главный тренер «Цмокi-Мiнск»)::

— В разговоре с ребятами я упомянул, что наши 11 заявленных игроков в среднем вместе набирают 62 очка. А 12 человек, которые были заявлены подмосковной командой, набирают 104,7. Получается, что мы входили в игру с «-42», если верить статистике. Хочу, чтобы выходя на площадку, каждый игрок совершал подвиг. Маленький баскетбольный подвиг. Он будет превышать свой среднестатистический показатель, и это будет давать нам шанс бороться против сильного оппонента. Сегодня, даже с учетом того, что мы превысили свой средний показатель, считаю, что мы могли сыграть гораздо лучше, приводит слова наставника официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Римас Куртинайтис (главный тренер «Химок»):

— Сыграли неплохо, но я особенно недоволен четвертой четвертью, так как хотелось дать время всем, а получилось, что с «-28» мы позволили сопернику вернуться в игру и сократить отставание до «-10». После этого вернули на площадку нужный состав и снова создали отрыв. Тем не менее есть ряд вопросов к некоторым игрокам. «Цмоки» боролись до конца и играли с желанием, как и полагается в профессиональном спорте. Желаю им успехов, — сказал Римас Куртинайтис.


Фото: vtb-league.com

Это был заключительный домашний матч «Цмокi-Мiнск» в нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ. Три оставшихся поединка «драконы» проведут в гостях — 14 апреля у рижского ВЭФа, 21 апреля — у «Стелмета» из Зеленой Гуры, 28 апреля — у «Нижнего Новогорода».

 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели уже 20-е поражение в 23 поединках нынешнего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
 
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