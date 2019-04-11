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Хоккеисты «Шахтера» захватили лидерство в бронзовой серии чемпионата Беларуси

11.04.2019 22:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси хоккеисты солигорского «Шахтера» одержали волевую победу в гостях над молодечненским «Динамо» и захватили лидерство в противостоянии до 3 побед.


Фото: hockey.by

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 3:4 (2:1, 1:2, 0:1).

11 апреля. Молодечно. Ледовый дворец. 1112 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Белинский; Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Белевич — Гаврус — Лисичкин; В. Сушко — Гостев, Каракулько — Печур — Гринь; Грецкий — Воронов — Журня; Соколовский, Асташевич.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Достанко, Демков — Камбович — Горбунов; Шелег (капитан) — Бокун, Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — Карабанов — Андрущенко; Бовбель — Усенко — Рядченко; Дурнов, Литвинов.

Шайбы: 0:1 — Туркин (Левко, 5.32), 1:1 — Белевич (Лисичкин, В. Сушко, 08.57), 2:1 — Кучкин (Зозон, 11.29), 3:1 — Гаврус (24.36), 3:2 — Станкевич (А.Буйницкий, 27.35, в большинстве), 3:3 — Карабанов (Камбович, 32.09), 3:4 — Дадонов (Туркин, 49.47).

Броски: 22−26 (8−6, 9−10, 5−10).

Штраф: 10−6.

Во втором периоде молодечненцы вели в счете с разницей в две шайбы, но не сберегли этот перевес, а в третьем периоде позволили вырваться вперед гостям, которым до завоевания бронзы осталось теперь сделать один шаг.

Ход серии (до 3 побед):

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 2:1 (3:2 ОТ, 4:5 ОТ, 4:3).

Следующую игру команды проведут в пятницу, 12 апреля, в Молодечно (начало — в 19.00).

 
 
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В третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси хоккеисты солигорского «Шахтера» одержали волевую победу в гостях над молодечненским «Динамо».
 
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